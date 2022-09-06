МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россия надеется, что власти Молдавии будут исполнять взятые на себя обязательства по контракту на импорт российского газа в полном объеме и в условленный срок. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. МИД России предупредил о последствиях реализации идеи Трасс изъять активы

Дипломат отметил также о том, что АО "Молдовагаз" получила от российской стороны отсрочку по внесению авансового платежа за поставки энергоносителя в августе этого года.

"Исходим из того, что молдавская сторона в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок", — заявил Руденко.

Замглавы российского МИД особо отметил, что Москва свои обязательства по контракту с Кишиневом исполняет в полном объеме. Он подчеркнул, что вопросы экспортных поставок энергоносителей в Молдавию "находятся в сугубо коммерческой плоскости".

В октябре 2021 года Кишинев подписал новый договор на поставки российского газа с экспортером с "Газпром". Обязательным условием контракта было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Однако власти Молдавии только в августе 2022 года заключили договор на проведение аудита, этим займется норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma и британская структура Forensic Risk Alliance&Co. Как заявил на прошлой неделе вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, власти страны не успевают в срок до 1 октября завершить аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед российским экспортером и попросил отсрочки до конца марта следующего 2023 года.

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