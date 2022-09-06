зампред "Газпрома" Меркелов заявил, что компания произвела первый СПГ на заводе КС "Портовая"
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Газпром" произвел первый сжиженный природный газ на заводе в районе компрессорной станции (КС) "Портовая" в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил зампред компании Виталий Маркелов.
"Завод по производству СПГ на компрессорной станции "Портовая"… сегодня работают две технологические линии… Произведено около 30 тысяч тонн СПГ", — сказал он на Восточном экономическом форуме.
Кроме того, в понедельник на заводе прошли 72–часовые комплексные испытания, добавил Маркелов. И, по его словам, один танкер уже пришвартован рядом с заводом, а ещё один ожидается в ближайшее время.
Это предприятие исходя из планируемых показателей станет самым мощным по объёму переработки газа в России и крупнейшим по объёму производства СПГ в регионе Северо-Западной Европы. Комплекс должен будет ежегодно перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа, производить 13 миллионов тонн СПГ, до 3,8 миллиона тонн этановой фракции, до 2,4 миллиона тонн СУГов и 0,2 миллиона тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (около 19 миллиардов кубометров) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".
Сырьем для предприятия должен стать этансодержащий природный газ, добываемый "Газпромом" из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского района.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/gas/20220906/838016668.html