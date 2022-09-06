МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Газпром" произвел первый сжиженный природный газ на заводе в районе компрессорной станции (КС) "Портовая" в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил зампред компании Виталий Маркелов. Сбербанк продолжит финансировать "Арктик СПГ 2"

"Завод по производству СПГ на компрессорной станции "Портовая"… сегодня работают две технологические линии… Произведено около 30 тысяч тонн СПГ", — сказал он на Восточном экономическом форуме.

Кроме того, в понедельник на заводе прошли 72–часовые комплексные испытания, добавил Маркелов. И, по его словам, один танкер уже пришвартован рядом с заводом, а ещё один ожидается в ближайшее время.

Это предприятие исходя из планируемых показателей станет самым мощным по объёму переработки газа в России и крупнейшим по объёму производства СПГ в регионе Северо-Западной Европы. Комплекс должен будет ежегодно перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа, производить 13 миллионов тонн СПГ, до 3,8 миллиона тонн этановой фракции, до 2,4 миллиона тонн СУГов и 0,2 миллиона тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (около 19 миллиардов кубометров) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".

Сырьем для предприятия должен стать этансодержащий природный газ, добываемый "Газпромом" из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского района.

ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.