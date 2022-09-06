БУДАПЕШТ, 6 сен — ПРАЙМ. Венгрия планирует снизить зависимость от российского газа и уменьшить долю газа в отоплении страны до 2030 года, на эти цели предусмотрено направить инвестиции в размере 16 миллиардов евро, заявил на конференции по устойчивому развитию министр технологий и промышленности страны Ласло Палкович. В Польше опасаются разорения лучших предприятий в начале следующего года

"На природный газ приходится 35-40% конечного энергопотребления. Задача состоит в уменьшении доли газового отопления для населения и государства… целью Венгрии является снижение зависимости от российского импорта энергоносителей и в результате достижение независимости", — приводит слова Палковича агентство MTI.

По его словам, "потребление природного газа в Венгрии может быть заметно снижено к 2030 году при принятии комплекса соответствующих мер, но этого можно достичь только параллельно со значительной электрификацией". Министр отметил, что инвестиционный план предполагает направить на достижение этих целей 16 миллиардов евро.

В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.

Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране разрабатывается программа "печей и котлов", чтобы заместить газовое отопление везде, где это возможно, в частности в школах. По словам Орбана, лесохозяйствам также поручено изучить, как заготавливать больше дров. В министерстве сельского хозяйства страны РИА Новости сообщили, что осенью лесхозы начнут заготовку древесины по новым планам, адаптированным под условия возросшего спроса.