МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Газпром" и CNPC согласовали переход расчетов за поставки газа в Китай в рублях и юанях, сообщает российская компания. США встревожены тем, что Россия "не сломалась" под давлением, заявили в МИД

"Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян рассмотрели широкий круг направлений взаимодействия компаний… подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту – газопроводу "Сила Сибири". В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран – рублях и юанях", – говорится в сообщении на канале компании в мессенджере Telegram.

Глава "Газпрома", Алексей Миллер, назвал новый механизм оплаты взаимовыгодным, своевременным и надежным решением. По его мнению, это упростит проведение расчетов, даст импульс развитию экономик России и Китая, а также станет примером для других компаний.

Также российская и китайская компании обсудили развитие газопроводов "Сила Сибири 2" в России и "Союз Восток" в Монголии.

Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.

"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок согласно ему вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.