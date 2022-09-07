"Газпром" и PetroChina подписали соглашение по газу
"Газпром" и PetroChina подписали соглашение по газопроводу "Сила Сибири" в среду
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. China National Petroleum Corporation (CNPC), или PetroChina, в среду заявила, что подписала соглашение с российским ПАО "Газпром" касательно газопровода "Сила Сибири".
Соглашение было подписано в ходе видеоконференции между председателем CNPC Дай Хоуляном и президентом "Газпрома" Алексеем Миллером. Оно является дополнением к "китайско-российскому соглашению по закупкам и продажам природного газа по восточному маршруту".
Восточный маршрут также известен как трубопровод "Сила Сибири", который начал действовать в 2019 году.
Других подробностей в коротком заявлении, размещенном на сайте CNPC, не указано.
https://1prime.ru/gas/20220907/838034637.html
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