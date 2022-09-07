МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Северный поток – 2" прокладывали не напрасно, газопровод будет включен, если возникнет такая необходимость, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. Рынок энергоресурсов в Европе перестал быть премиальным, заявил Путин

"Мы ничего зря не строим… Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток –2", — сказал он.

Строительство российского газопровода "Северный поток – 2", протянувшегося в Германию через Балтийское море, было завершено в сентябре 2021 года. Его оператором является компания Nord Stream 2 AG, а единственным акционером — "Газпром".

Трубу, максимальная мощность которой составляет 55 миллиардов кубометров в год, заполнили техническим газом и полностью подготовили к началу прокачки. Однако сертификация проекта была заморожена со стороны немецкого регулятора.