МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду снижаются примерно на 4% и находятся чуть выше 2350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рынок энергоресурсов в Европе перестал быть премиальным, заявил Путин

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2456,8 доллара за тысячу кубометров (+0,1%) и в первый час торгов незначительно росли. Однако позже котировки перешли к снижению. По состоянию на 10.44 мск цены находятся на отметке 2354,4 доллара (-4,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2455,2 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены. Однако в пятницу "Газпром" сообщил о полной остановке газопровода в Европу из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60. Путин заявил о готовности включить "Северный поток – 2"

Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.

Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле — около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%).