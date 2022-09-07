МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Евросоюз сократил поставки российского газа по трубопроводу с 41% в 2021 году до 9%, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью европейским изданиям, опубликованным в газете Stampa. Forbes: экономику ЕС ждет крах в случае прекращения поставок газа из России

"Российский газ, который мы покупаем по трубопроводу, сократился до 9% от общего объема импорта…, в прошлом году он составлял 41%" — сказала председатель ЕК.

Ранее она заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. По ее словам, план по преодолению последствий энергетического кризиса, который будет представлен через несколько дней, будет включать и ограничение цен на поставки газа по трубопроводу.

Говоря о планах ввести дополнительный налог на прибыль энергетических компаний, фон дер Ляйен заявила, что их предполагается "направлять наиболее уязвимым семьям и компаниям". В конце августа она также сообщала, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.