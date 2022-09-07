МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ЕВРОСОЮЗ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ПОЛУЧИЛ СПГ ИЗ США В ОБЪЕМЕ БОЛЕЕ 40 МЛРД КУБОМЕТРОВ ПРОТИВ 22 МЛРД ЗА ВЕСЬ 2021 ГОД — ЕВРОКОМИССИЯ

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