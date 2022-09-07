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2022-09-07T12:48:19+03:00

2022-09-07T12:40:00+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220907/838037626.html

В Еврокомиссии оценили объем полученного СПГ из США

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЕВРОСОЮЗ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ПОЛУЧИЛ СПГ ИЗ США В ОБЪЕМЕ БОЛЕЕ 40 МЛРД КУБОМЕТРОВ ПРОТИВ 22 МЛРД ЗА ВЕСЬ 2021 ГОД — ЕВРОКОМИССИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 07.09.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60