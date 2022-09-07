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2022
https://1prime.ru/gas/20220907/838037626.html
В Еврокомиссии оценили объем полученного СПГ из США
Газ
Новости
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ЕВРОСОЮЗ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ПОЛУЧИЛ СПГ ИЗ США В ОБЪЕМЕ БОЛЕЕ 40 МЛРД КУБОМЕТРОВ ПРОТИВ 22 МЛРД ЗА ВЕСЬ 2021 ГОД — ЕВРОКОМИССИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 07.09.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ЕВРОСОЮЗ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ПОЛУЧИЛ СПГ ИЗ США В ОБЪЕМЕ БОЛЕЕ 40 МЛРД КУБОМЕТРОВ ПРОТИВ 22 МЛРД ЗА ВЕСЬ 2021 ГОД — ЕВРОКОМИССИЯ
Новость дополняется