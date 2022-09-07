МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия обсудит со странами ЕС в пятницу набор новых мер для нормализации ситуации на рынке электроэнергии, в том числе лимит цен на российский газ и обязательное снижение потребления электричества в пиковые часы. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. В Польше заявили о попытках страны сформировать коалицию ЕС по энергетике

"Мы предложим лимит цен на российский газ", — сообщила она на пресс-конференции.

Фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия также "предложит обязательную цель по сокращению использования электричества в пиковые часы".

Глава ЕК подчеркнула, что орган подготовил еще три меры.

Фон дер Ляйен указала, что Еврокомиссия изучает возможность введения лимита цен на сниженный природный газ в регионе.

"Это пять мер, которые мы обсудим со странами-членами на совете по энергетике в пятницу", — отметила она.

В пятницу, 9 сентября, пройдет внеочередное заседание министров энергетики стран Евросоюза.