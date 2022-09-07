МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Уровень заполненности немецких газохранилищ превысил 86%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства Германии. Еврокомиссия обсудит потолок цен на российский газ в пятницу

По данным регулятора, обстановка остается напряженной, и нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации. Однако на данный момент поставки газа в Германию стабильны, их безопасность по-прежнему гарантирована. Федеральное сетевое агентство внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами.

"Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 86,49%", — сказано в докладе.

Отмечается, что за прошедшие сутки газохранилища пополнились на 0,39 процентных пункта.

Крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на процент объема, в настоящий момент заполнено на 71,4% — за последние сутки этот показатель вырос на 0,61 процентных пункта.

Регулятор добавил, что российская сторона не возобновила поставки газа по "Северному потоку" в связи с предполагаемыми дефектами на компрессорной станции "Потовая". По оценкам Федерального сетевого агентства, "дефекты, о которых заявляет российская сторона, технически не являются причиной для приостановки операций".

Подчеркивается, что Германия лучше подготовлена к сбою российских поставок, чем несколько месяцев назад: был достигнут хороший прогресс как в заполнении хранилищ, так и в поставках по другим маршрутам, помимо российских трубопроводов, а также в создании новых мощностей для выгрузки сжиженного газа.

По данным агентства, несмотря на то, что оптовые цены на продукцию существенно колеблются, тем не менее, они остаются на очень высоком уровне. Регулятор также предупредил, что компании и частные потребители должны подготовиться к значительному росту цен на газ.