МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Без запасов российского газа и участия в строительстве "Балканского потока" — продолжения газопровода "Турецкий поток", Сербия столкнулась бы с катастрофой из-за газоснабжения, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Запад должен был заранее подумать об энергокризисе, заявил Эрдоган

"Надо мной многие смеялись, когда я об этом говорил в мае-июне, а сейчас видно — это было спасением, то, что мы тогда закупали газ. Иначе сейчас бы для нас была полная катастрофа, говорю о покупке газа на рынке. Поэтому мы и подписали приложение договора с россиянами", — сказал сербский лидер.

По его словам, без "Балканского потока" в стране бы по —12 часов в день отключалась электроэнергия.

Президент Турции находится с визитом в Белграде, где в среду провел переговоры с сербским президентом. После этого члены правительственных делегаций подписали ряд документов.