МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Предприятие "Черноморнефтегаз" готово продолжать обеспечивать Крым газом, несмотря на остановку трех буровых платформ после атаки украинских войск. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. В Крыму около 300 отелей присоединились к программе туристического кешбэка

Украинские войска 20 июня нанесли удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. По данным Министерства обороны России, в результате атаки на одной из платформ начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы. В июле "Черноморнефтегаз" сообщил, что полуостров Крым обеспечен газом.

"В связи с нападением ВСУ была остановлена работа на трех платформах "Черноморнефтегаза". Тем не менее "Черноморнефтегаз" полностью готов обеспечить газом природным население Республики Крым", — написал он в мессенджере Telegram, добавив, что отопительный сезон в Крыму пройдет в штатном режиме, жителям ничего не угрожает.

По его словам, стоимость газа для крымчан согласована с правительством и останется на прежнем уровне в течение двух лет. Необходимые средства для компенсации "Черноморнефтегазу" выделены по поручению президента страны.

"На сегодняшний день в крымских хранилищах находится 1 млрд 308 млн кубических метров газа – 98% от объема, заполнение завершится до 13 сентября", — подчеркнул Аксенов, указав, что заработная плата сотрудникам предприятия будет выплачиваться в полном объеме.

"С 1 января, я уверен, мы приступим к работе в штатном режиме", — сообщил глава Крыма.