Аксенов: "Черноморнефтегаз" готов обеспечить Крым газом, несмотря на остановку трех буровых платформ
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Предприятие "Черноморнефтегаз" готово продолжать обеспечивать Крым газом, несмотря на остановку трех буровых платформ после атаки украинских войск. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Украинские войска 20 июня нанесли удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. По данным Министерства обороны России, в результате атаки на одной из платформ начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы. В июле "Черноморнефтегаз" сообщил, что полуостров Крым обеспечен газом.
"В связи с нападением ВСУ была остановлена работа на трех платформах "Черноморнефтегаза". Тем не менее "Черноморнефтегаз" полностью готов обеспечить газом природным население Республики Крым", — написал он в мессенджере Telegram, добавив, что отопительный сезон в Крыму пройдет в штатном режиме, жителям ничего не угрожает.
По его словам, стоимость газа для крымчан согласована с правительством и останется на прежнем уровне в течение двух лет. Необходимые средства для компенсации "Черноморнефтегазу" выделены по поручению президента страны.
"На сегодняшний день в крымских хранилищах находится 1 млрд 308 млн кубических метров газа – 98% от объема, заполнение завершится до 13 сентября", — подчеркнул Аксенов, указав, что заработная плата сотрудникам предприятия будет выплачиваться в полном объеме.
"С 1 января, я уверен, мы приступим к работе в штатном режиме", — сообщил глава Крыма.
https://1prime.ru/gas/20220907/838041862.html