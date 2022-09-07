МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Новые чрезвычайные меры по энергетики, которые разрабатывает Еврокомиссия, в том числе возможность введения ограничения цен на российский трубопроводный газ, являются временными, говорится в материалах ЕК. Глава ЕК призвала ввести потолок цен на российский трубопроводный газ

Отмечается, что представленный органом документ носит неофициальный характер. Он излагает обоснование и основные элементы чрезвычайных мер, которые в настоящее время рассматриваются комиссией, для решения проблем на энергетическом рынке.

Авторы материалов также перечислили набор из пяти мер, среди которых и возможность ограничения цен на российский трубопроводный газ.

"Различные чрезвычайные меры, которые будут приняты в соответствии со статьей 122 Договора на европейском уровне, будут адекватными, пропорциональными и ограниченными по времени для решения серьезных проблем в области энергетики", — сказано в документе.