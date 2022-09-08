МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Германия третий день снижает темпы закачки газа в ПХГ, в Дании объем выкачки из хранилищ превышает объем заполнения второй день, а Бельгия, Латвия и Украина пополнили запасы в "подземках" всего на 0,1 процентного пункта, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). В ЕК считают более реальными лимиты на трубопроводный газ, а не на СПГ

Отмечается, что в данный момент общий объем "голубого топлива" в европейских ПХГ составляет около 89,2 миллиарда кубометров. Общая заполненность достигла 82,52%, прирост за день составил 0,29 процентного пункта.

При этом Германия третий день снижает темпы закачки "подземок" — 0,35 процентного пункта на газовые сутки 7 сентября (закончились в 07.00 мск 8 сентября) по сравнению с 0,4 процентного пункта и 0,54 процентного пункта днями ранее. В то же время отбор газа в Дании превышает закачку (-0,26 процентного пункта и —0,11 процентного пункта), а в Бельгии, Латвии и Украине "подземки" заполняются медленно — на 0,1 процентного пункта за день.

В то же время поставки из России остаются ограниченными. "Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта в связи с неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая". При этом транзит газа через Украину сохраняется на прежних уровнях.