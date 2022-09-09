МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. О необходимости ввести в ЕС "потолок" цен на газ, поставляемый в страны сообщества по трубопроводам из России, заявила глава ЕК. Министры энергетики стран блока рассмотрят эту инициативу, а также другие меры, предлагаемые для борьбы с энергетическим кризисом, на внеочередной встрече 9 сентября. В ответ президент РФ предупредил, что западные "партнеры" могут полностью лишиться энергоносителей из России, если попытаются лишить ее соответствующих доходов. К чему это может привести, разбирался "Прайм".

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ БЕЗ РОССИЙСКОГО ГАЗА

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и ее сторонники в общеевропейских структурах в Брюсселе настаивают на введении предельного уровня цен на поставляемый в Европу по трубопроводам природный российский газ. По мнению главы ЕК, это позволит сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей, которые используются, в том числе, для финансирования специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, в ЕК надеются, что введение потолка цен поможет преодолеть энергетический кризис в Европе. Из-за сокращения поставок из России предстоящей зимой на европейском рынке может возникнуть дефицит "голубого топлива", несмотря на рекордно высокие цены. Кроме того, дороговизна газа привела к стремительному росту тарифов на электроэнергию для населения и промышленных предприятий. Полный "безгаз": как себя ощущает европейская промышленность

В свою очередь, министры финансов стран "Большой семерки" (G7) высказались в поддержку плана по ограничению цен на российский газа.

Западные СМИ сообщают, что потолок цены на российский газ, который предлагает ЕК, составляет 50 евро за МВт-ч (около 520 долларов за тысячу кубометров). Это в четыре с половиной раза ниже цены, по которой торговался газ по индексу хаба Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах 7 сентября.

Кроме того, ЕК предлагает ввести нормирование поставок топлива населению и промышленным предприятиям, а также создать единую компанию, которая будет закупать газ в России для всех потребителей в ЕС.

Однако введение потолка цен на российский природный газ в ЕС — мера запоздалая. Россия значительно сократила экспорт энергоносителя в Европу. Сейчас он поступает на европейский рынок только по двум маршрутам: транзитом через Украину и по газопроводу "Турецкий поток". Экспорт по газопроводам "Ямал — Европа" и "Северный поток" остановлен полностью.

Больше всех от сокращения поставок пострадала Германия, которая сейчас получает небольшие объемы российского газа через Украину. До 2022 года Германия была крупнейшим потребителем российского газа. По оценке Министерства экономики ФРГ, в 2021 году поставки достигли 50,7 млрд кубометров, обеспечив 55% потребности страны в природном газе.

"Доля российского трубопроводного газа, который мы закупаем, сократилась до 9% от общего объема импорта… в прошлом году он составляла 41%", — признала фон дер Ляйен в интервью европейским СМИ.

С начала года "Газпром" сократил экспорт этого топлива в ЕС на 48% в годовом выражении, а в Европу с учетом Великобритании — на 49%, сообщила компания в своем Telegram-канале.

На внеочередной встрече министров энергетики стран ЕС, запланированной на 9 сентября, глава ЕК также предложит другие меры для преодоления энергетического кризиса: обязательное сокращение потребления электроэнергии в часы-пик во всех странах ЕС и изъятие сверхприбылей у компаний, которые вместо газа используют для генерации электроэнергии другие виды топлива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПУТИНА

Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заранее предупредил европейских партнеров, что их попытки ограничить доходы России от экспорта энергоносителей обречены на провал.

"Будут политические решения, которые противоречат контрактам? Да мы просто не будем их выполнять. Мы не будем поставлять вообще ничего, если это противоречит нашим интересам", — сказал Путин.

Российский президент особо подчеркнул, что в случае попыток установить потолок цен на какие-либо российские энергоносители, их поставки в Европу полностью прекратятся.

"Мы не будем поставлять газ, нефть, уголь, мазут. Мы ничего поставлять не будем", — однозначно заявил Путин.

В РЯДАХ ЕВРОПЕЙЦЕВ РАСКОЛ

В связи с намерением ЕК ввести порог цен на российский газ среди членов ЕС наметился раскол.

"Это неконструктивное предложение, по моему мнению. Это, скорее, еще один способ ввести санкции против России, чем путь решения энергетического кризиса в Европе", — заявил министр промышленности Чехии Йозеф Сикела информационному агентству СТК. "Пусть одумаются": Путин указал Западу на пути решения энергокризиса

В Чехии, которая получает из России по трубопроводам нефть и газ, уже произошли массовые протесты против роста тарифов на электроэнергию и горячее водоснабжение.

Кроме Чехии, против введения потолка цен выступает Венгрия. Правительство этой страны подписало ряд соглашений об увеличении поставок российского газа. По данным консалтингового агентства Energy Prices, население этой страны платит за газ меньше всего в Европе. По информации агентства, больше всего в Европе за электроэнергию платят британцы, за ними следуют итальянцы, но их счета на 30% меньше. Дороже всего газ обходится населению в Нидерландах, на "почетном" втором месте находится Германия.

Вечером 7 сентября были опубликованы официальные предложения ЕК, из которых следует, что предлагаемые чрезвычайные меры в энергетике, в том числе введение "потолка" цен на российский газ, являются временными.