МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Бельгия не согласна с введением "потолка" цен только на российский газ, Европейскому союзу следует ограничить стоимость всех видов "голубого топлива", заявил бельгийский премьер-министр Александер де Кроо в интервью газете Politico. Володин назвал "потолок" цен на сырье признанием неэффективности санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.

Премьер призвал в срочном порядке установить "широкий" потолок на все типы газа, в том числе поставляемый из России. По его словам, ограничение цен должно касаться сырья, импортируемого в ЕС из любой точки мира.

"Это (ограничения — ред.) должно включать все виды газа", — заявил Де Кроо.

Политик отметил, что введение мер должно быть реализовано "динамическим путем", чтобы у трейдеров все еще была причина продавать газ в Европу, а не, например, на азиатские рынки.

"Ограничение цены только на российский газ — это чисто политическая цель. Я не вижу в этом дополнительных преимуществ. Мы на это не согласимся", — сказал премьер Бельгии.

Как отмечает Politico, заявления де Кроо "обнажают разногласия внутри Евросоюза по поводу того, как реагировать на растущий экономический кризис".