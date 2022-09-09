МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет подачу газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,5 миллиона кубометров на 9 сентября, заявил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. СМИ: в ЕС опасаются прекращения поставок газа из России при ограничении цен

По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,5 миллиона кубометров на 9 сентября.

Куприянов добавил, что украинская сторона вновь отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.