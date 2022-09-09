МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Австрия пока не может поддержать введение Евросоюзом "потолка" цен на российский газ, сообщила глава Минэнерго страны Леоноре Гевесслер.

Варшава, Польша

Польша выступила за введение "потолка" цен на весь импортируемый газ

"Мне известно о предложении о "потолке цен", но мне не известно о (его) реализации, которая бы гарантировала нам безопасность снабжения. Это болезненный факт конкретно для Австрии", — отметила министр.

Так она ответила на соответствующий вопрос журналистов на полях встречи европейских глав Минэкономики и Минэнергетики в Брюсселе.

По ее словам, сейчас для Австрии "это не то предложение, которое мы могли бы поддержать".

Гевесслер добавила, что в данный момент Вена работает над снижением зависимости от российских энергоресурсов, а также готовит "кризисные планы для всех сценариев, в том числе для сценария полной остановки поставок из России". Такой сценарий, отметила она, приведет к сильным ограничениям экономики, безработице и бедности.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".