МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Австрия пока не может поддержать введение Евросоюзом "потолка" цен на российский газ, сообщила глава Минэнерго страны Леоноре Гевесслер. Польша выступила за введение "потолка" цен на весь импортируемый газ

"Мне известно о предложении о "потолке цен", но мне не известно о (его) реализации, которая бы гарантировала нам безопасность снабжения. Это болезненный факт конкретно для Австрии", — отметила министр.

Так она ответила на соответствующий вопрос журналистов на полях встречи европейских глав Минэкономики и Минэнергетики в Брюсселе.

По ее словам, сейчас для Австрии "это не то предложение, которое мы могли бы поддержать".

Гевесслер добавила, что в данный момент Вена работает над снижением зависимости от российских энергоресурсов, а также готовит "кризисные планы для всех сценариев, в том числе для сценария полной остановки поставок из России". Такой сценарий, отметила она, приведет к сильным ограничениям экономики, безработице и бедности.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".