МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Польша выступила за введение Евросоюзом лимита цен на газ ото всех поставщиков, а не только из России, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Словения выступила за введение "потолка" цен не только на российский газ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами для "улучшения ситуации" в условиях роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".

"Мы будем сегодня решительно поддерживать, несмотря на то, что сегодня состоится только дискуссия, не будет голосования, … максимальную цену на каждый импортируемый газ", — сказала Москва по прибытии на встречу глав энергетических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

По ее словам, текущие цены на энергоресурсы недопустимы. Европа сейчас остро нуждается в решении для защиты граждан и бизнеса на фоне сильной зависимости от импортного газа, подчеркнула министр.