МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Немецкий рынок не рухнул без российского газа, заявил в пятницу министр экономики Германии Роберт Хабек ("Зеленые") в преддверии экстренного заседания Совета Евросоюза по энергетике.
"Германия больше не получает газа из РФ, но у нас все равно получается накапливать. Цены все еще слишком высокие, но всего на 200 евро. Это означает, что рынок больше не ожидает, что у нас произойдет коллапс при отсутствии российского газа. Это невероятный прогресс и большой политический шаг", — подчеркнул Хабек, отметив в то же время, что южная Европа всё ещё в небольших количествах получает российский газ, который доходит до Германии "в гомеопатических дозах".
Снятие сверхдоходов у энергокомпаний остается запасным вариантом, но Германия пытается снизить цены на энергоносители, добавил он.
Ранее Хабек сделал несколько противоречивых высказываний об опасности банкротства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, что вызвало волну негодования среди политиков и обычных граждан.
https://1prime.ru/gas/20220909/838065472.html
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