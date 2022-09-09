МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Немецкий рынок не рухнул без российского газа, заявил в пятницу министр экономики Германии Роберт Хабек ("Зеленые") в преддверии экстренного заседания Совета Евросоюза по энергетике. В Германии опасаются "оползневой" рецессии зимой

"Германия больше не получает газа из РФ, но у нас все равно получается накапливать. Цены все еще слишком высокие, но всего на 200 евро. Это означает, что рынок больше не ожидает, что у нас произойдет коллапс при отсутствии российского газа. Это невероятный прогресс и большой политический шаг", — подчеркнул Хабек, отметив в то же время, что южная Европа всё ещё в небольших количествах получает российский газ, который доходит до Германии "в гомеопатических дозах".

Снятие сверхдоходов у энергокомпаний остается запасным вариантом, но Германия пытается снизить цены на энергоносители, добавил он.

Ранее Хабек сделал несколько противоречивых высказываний об опасности банкротства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, что вызвало волну негодования среди политиков и обычных граждан.