МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Греция сократила потребление газа более чем на 14% за последние месяцы, заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас. Годовая инфляция в Греции замедлилась по итогам августа

"Мы снизили потребление газа в июне примерно на 20%, в июле — около 14% и в августе — примерно на 14,7%. Мы стремимся добиться цели снижения потребления газа на 15%", — сказал он в ходе заседания Совета министров энергетики ЕС.

Скрекас отметил, что достижению такого результата поспособствовало введение новых возобновляемых источников энергии.

"Мы в этом году введем более 1700 мегаватт дополнительно фотоэлектрических и ветровых станций. Мы также повысили добычу бурого угля (лигнита) и производство электроэнергии из лигнита примерно на 100%. В этом году мы ожидаем, что лигниты вместо 10% займут 20% в электропроизводстве. И мы также готовы перевести пять электростанций с природного газа на нефтепродукты", — подчеркнул глава греческого Минэнерго.

Кроме того, он отметил увеличение емкости хранилища СПГ на станции Ревитусе в два раза.

Ранее в пятницу Скрекас в послании участникам конференции Economist, проходящей в Салониках, сообщил, что Греция хранит 1 ТВтч газа в Италии.