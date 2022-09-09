МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Пятнадцать стран Евросоюза поддержали введение лимита цен на импорт газа, еще три — на поставки из России, заявил министр по вопросам экологического перехода Италии. Греция сократила потребление газа за последние месяцы

"Пятнадцать стран высказались за общий потолок цен, три предпочли бы его только для российского газа, три не имеют предварительных мнений, но хотели бы, чтобы были проведены долгосрочные проверки экономической устойчивости. Последние пять либо против, либо нейтральны", — заявил он в Брюсселе по итогам совета министров энергетики ЕС.

По его словам, страны, проголосовавшие "против", географически ближе к Восточной Европе. Они, заявил министр, опасаются полного прекращения поставок российского "голубого топлива", хотя не потребляют много энергии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.