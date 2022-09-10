Вице-канцлер Германии выступил против эмбарго на российский газ
Министр экономики, вице-канцлер Германии Хабек выступил против эмбарго на российский газ
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек выступил против эмбарго на российский газ, сообщила газета Bild.
Хабек заявил, что часть государств Юго-Восточной Европы продолжают импортировать российские энергоносители, поскольку зависят от них.
По его мнению, решать вопрос о продолжении поставок энергоресурсов из России "должны страны, все еще получающие газ из России".
Вместе с тем министр заявил о намерении ограничить цены на электроэнергию для потребителей, чтобы помочь им справиться с подорожанием электричества. При этом он остается сторонником свертывания немецких атомных электростанций, и это, как отмечает Bild, раздражает немцев и угрожает ускорить рост цен на электроэнергию.
https://1prime.ru/gas/20220910/838072861.html
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