МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики Евросоюза не смогли договориться об установлении лимита цен на российский газ, заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, которого цитирует The Guardian.

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Симсон отметила, что к вопросу лимита цен на газ из России Евросоюз вернется на следующей неделе. По ее слова, тогда же, как ожидается, будут представлены новые энергетические предложения.

 