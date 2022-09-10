В Евросоюзе не смогли договориться по лимиту цен на российский газ
Еврокомиссия: министры энергетики ЕС не смогли согласовать лимит цен на газ из России
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики Евросоюза не смогли договориться об установлении лимита цен на российский газ, заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, которого цитирует The Guardian.
Симсон отметила, что к вопросу лимита цен на газ из России Евросоюз вернется на следующей неделе. По ее слова, тогда же, как ожидается, будут представлены новые энергетические предложения.
https://1prime.ru/gas/20220910/838072942.html
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