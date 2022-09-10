МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики Евросоюза не смогли договориться об установлении лимита цен на российский газ, заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, которого цитирует The Guardian. Еврокомиссия утвердила заморозку выдачи россиянам многократных виз

Симсон отметила, что к вопросу лимита цен на газ из России Евросоюз вернется на следующей неделе. По ее слова, тогда же, как ожидается, будут представлены новые энергетические предложения.