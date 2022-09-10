КИШИНЕВ, 10 сен — ПРАЙМ. Жителям Молдавии власти выделят компенсации на газ из западных грантов, рассказал в эфире местного телеканала Rlive министр финансов страны Думитру Будянски. Чешский министр допустил выход Венгрии из Евросоюза

Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара).

Будянски заверил, что государство частично компенсирует бытовым потребителям затраты на газ.

"Мы располагаем 75 миллионами евро, предоставленными Европейским союзом. В ЕС настояли на том, чтобы эти средства были предназначены для поддержки граждан в условиях энергетического кризиса. У нас есть грант в размере 40 миллионов евро от правительства Германии, который предстоит получить. Мы ведём переговоры с правительством Румынии о получении гранта в размере 10 миллионов евро", – объяснил министр финансов страны.

Ранее правительство Молдавии утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок газа на 35%, на 50%, а также полное отключение. Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии.