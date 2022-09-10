АНКАРА, 10 сен — ПРАЙМ. Запасы газа в Европе могут закончиться к январю, сказал генеральный директор компании GazDay Enerji Мехмет Доган.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что неизбежно привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Британии назвали страну, которая очень скоро обрушит еврозону

"Запасы газа в Европе могут закончиться к концу января, вопреки озвученным планам сократить потребление "голубого топлива" на 15%", — цитирует Догана агентство Anadolu. Эксперт также отметил, что уровень заполнения европейских газохранилищ достиг 80%.

Доган напомнил, что после пандемии COVID на рынке наблюдалась нестабильность и стоимость 1000 кубометров природного газа в Европе в 2020 году составляла около 60-70 долларов. По его словам, в рассматриваемый период из России в Европу ежедневно поступало 385 миллионов кубометров газа.

"Российский газ прокачивался в Европу через Польшу и Украину, а также по газопроводу "Северный поток-1". Стоимости газа, достигавшей 200 долларов, особого значения не придавалось. С ростом цен до этого уровня, желавшие нажиться трейдеры начинали продавать газ, закупленный по 70 долларов. При этом Россия, возможно с учетом "планов игры" не стала производить газ больше того, что было прописано в контракте. Мелкие европейские покупатели и компании посчитали, что в случае необходимости Россия все равно будет осуществлять продажи газа. Однако все пошло не так, как ожидалось", — объяснил эксперт.

Доган отметил и упущенную возможность из-за отказа от ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".

"Северный поток-2" был приведен в готовность. Цены начали резко расти. В случае ввода в эксплуатацию "Северного потока —2" цены могли бы снизиться. К сожалению, трубопровод не был введен в эксплуатацию. Вот так мы пришли к началу 2022 года. Цена достигла отметки в 1500 долларов", — резюмировал Доган.