МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Евросоюз в сентябре снизил темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), по предварительным данным, в месячном выражении на 13,5%, пока показатель закачки растёт в среднем на 0,32 процентного пункта (п.п.) в день по сравнению с 0,37 п.п. в августе, при этом отдельные страны продолжают нетто-отбор из подземок, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Эксперт рассказал, когда могут закончиться запасы газа в Европе

Всего в европейских ПХГ сейчас 90 миллиардов кубометров газа. Общая заполненность достигла 83,27%, прирост за день составил 0,28 процентного пункта. Целевой уровень в 80% по ЕС был достигнут в конце августа.

В отдельные дни с начала осени из "подземок" отбирали газа больше, чем закачивали, в Бельгии, Дании и Польше. Отопительный сезон обычно начинается в середине октября, но в прошлом году он начался только в ноябре. Газовые хранилища обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой "голубого топлива", сообщалось летом в материалах Еврокомиссии.

В то же время поставки из России остаются ограниченными. "Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая". Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Но после "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.

При этом прокачка газа транзитом через Украину сохраняются на прежних уровнях. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на 11 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров. На уровне 40–42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".