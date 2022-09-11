МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 11 сентября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Экономист рассказала, кто "вывезет" Россию вперед

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 11 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.