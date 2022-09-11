РИМ, 11 сен — ПРАЙМ. Потолок цен на импорт газа в Европу должен дать сигнал всем производителям, и вводить его только на российский газ не имеет смысла, сказал министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани в интервью газете La Repubblica. Die Welt: Европу постигнет судьба Древнего Рима

"Ограничивать цену только на российский газ не имеет смысла. В настоящее время он поступает в Европу в очень небольших объемах… В любом случае надо дать сигнал всем производителям. Европа импортирует три четверти природного газа, попадающего в трубопровод. Справедливо, что, будучи крупнейшим покупателем в мире, она помогает определять цену, чтобы защищать бизнес и граждан. Мы продолжим работу в ближайшие несколько дней, чтобы дать общему потолку подготовленное большинство", — отметил он.

Чинголани напомнил, что Совет министров энергетики ЕС поручил Еврокомиссии подготовить введение потолка цен. Его проект, отметил министр, должен быть готов к октябрю. Премьер Польши назвал Германию виновной в энергокризисе

После встречи министров Чинголани заявил, что 15 стран ЕС высказались в поддержку введения потолка цен на импорт газа в Европу, три одобряют его в случае поставок из РФ, пять выступают против или занимают нейтральную позицию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.

Позже президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.