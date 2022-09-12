Посол рассказал, что необходимо для запуска "Северного потока-2"
Посол Нечаев: для запуска "Северного потока-2" требуется политическая воля руководства ФРГ
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Для запуска газопровода "Северный поток-2" необходима политическая воля правительства Германии, заявил в интервью "Известиям" посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Он отметил, что "Все зависит от германской стороны", — подчеркнул посол, отметив, что на сегодняшний день политические решения, навязанные Германии, доминируют над прагматизмом. В то же время Нечаев привел оценки немецких экспертов, согласно которым ФРГ в ближайшей перспективе не способна полностью отказаться от российского газа.
"Германия не располагает необходимыми мощностями по приему СПГ, а планируемые к постройке пять терминалов полностью проблему не решат", — резюмировал посол.
https://1prime.ru/gas/20220912/838081012.html
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