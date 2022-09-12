МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Для запуска газопровода "Северный поток-2" необходима политическая воля правительства Германии, заявил в интервью "Известиям" посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Путин заявил о готовности включить "Северный поток – 2"

Он отметил, что "Все зависит от германской стороны", — подчеркнул посол, отметив, что на сегодняшний день политические решения, навязанные Германии, доминируют над прагматизмом. В то же время Нечаев привел оценки немецких экспертов, согласно которым ФРГ в ближайшей перспективе не способна полностью отказаться от российского газа.

"Германия не располагает необходимыми мощностями по приему СПГ, а планируемые к постройке пять терминалов полностью проблему не решат", — резюмировал посол.