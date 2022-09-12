МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет подачу газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 12 сентября, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, заявил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Азербайджан увеличил добычу и экспорт газа с начала года

По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского "голубого топлива" для транзита через территорию Украины в Европу в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 12 сентября. Куприянов подчеркнул, что Украина вновь отклонила заявку на прокачку газа на ГИС "Сохрановка".

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.