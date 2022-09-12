МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. "Газпром" поддерживает непосредственный контакт с немецкой Siemens по вопросу ремонта оборудования для "Северного потока" после выявления неисправностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В то же время Siemens сейчас как компания обременена теми ограничениями, которые вменены санкциями", — отметил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что немецкое предприятие несет обязательства по техобслуживанию газовых турбин в рамках действующих контрактов.

За деталями Песков посоветовал обращаться в "Газпром". Песков назвал ситуацию с поставками российского газа непредсказуемой

"Газпром" остановил "Северный поток" на неопределенный срок после трехдневного технического обслуживания в связи с неисправностью единственной рабочей турбины. В Siemens заявили, что "приняли к сведению" сообщение о неисправностях, но считают, что заключение "Газпрома" не является технической причиной для остановки газопровода.

С июня прокачка топлива по этой магистрали была снижена в связи с трудностями при возврате из ремонта газовых турбин из-за антироссийских санкций. Сперва поставки были снижены до 40% от максимальной мощности трубы, а затем — до 20%.