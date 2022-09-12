МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 9 августа опустились ниже 2000 долларов за тысячу кубометров, теряют более 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Песков назвал ситуацию с поставками российского газа непредсказуемой

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2086,6 доллара за тысячу кубометров (-3%). Стоимость газа в 13.35 мск опустилась до 1972,2 доллара (-8,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2152 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены. В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60. Евросоюз снизил темпы закачки газа в подземные хранилища

Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.

Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле — около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%). А 26 августа расчетная цена и вовсе достигала рекордных 3507 долларов за тысячу кубометров.