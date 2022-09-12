МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Норвегия согласилась вести тесный диалог с Евросоюзом по поводу газовой проблемы, но скептически относится к введению "потолка" цен на газ, поскольку эта мера не решит проблему, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе телефонного разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает норвежский кабмин. Мицотакис: "потолок" цен следует установить не только на газ из России

Стере и Ляйен провели новый телефонный разговор в понедельник, речь шла об энергетическом кризисе, затрагивающем Европу, сообщили в кабмине. Европейская комиссия представила в среду на прошлой неделе предложения о мерах по преодолению сложной энергетической ситуации в Европе.

"Мы согласны вести еще более тесный диалог с ЕС по поводу различных предложений. Мы вступаем в переговоры открыто, но скептически относимся к максимальной цене на газ. Максимальная цена ничего не решит с фундаментальной проблемой, а именно с тем, что в Европе слишком мало газа", — приводятся в сообщении слова премьер-министра Норвегии.

Отмечается, что Стере подчеркнул важность тесного диалога с партнерами и союзниками в Европе о различных решениях для выхода из сложной ситуации. По словам премьер-министра, Норвегия сейчас поставляет в Европу на 8% больше газа, чем до февраля этого года.

Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу обсудили дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС ввиду высоких цен на энергию, в том числе и возможность введения лимита цен на российский газ. Однако это предложение не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС, сообщили западные СМИ со ссылкой на дипломатов.