МАДРИД, 12 сен — ПРАЙМ. Испания в августе увеличила закупки российского природного газа на 102,19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в то время как импорт этого сырья из Алжира, традиционно крупного поставщика газа в королевство, снизился на 34,8%, свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник испанской энергетической компанией Enagas. В Норвегии скептически отнеслись к введению "потолка" цен на газ

В частности, Испания в минувшем месяце купила 4 505 гигаватт-часов российского природного газа по сравнению с 2 228 гигаватт-часами в августе 2021 года. В то же время из Алжира было импортировано 9 127 гигаватт-часов против 13 397 годом ранее.

Что касается удельного веса каждой страны в общем объеме импорта природного газа Испанией в августе 2022 года, то на долю США пришлось 26,5% поставок, на долю Алжира — 24%, Нигерии — 15,3%, Франции — 12,3%. Россия заняла пятое место среди основных поставщиков страны (11,8%).

Закупки природного газа Испанией за первые восемь месяцев года выросли на 13,89% в годовом исчислении, составив 301 498 гигаватт-часов.

Испания является одной из стран Евросоюза с наиболее широким списком поставщиков природного газа. Согласно информационной платформе EpData, созданной Europa Press, среди традиционных экспортеров газа в королевство можно выделить Алжир, США, Францию, Россию, Экваториальную Гвинею, Нигерию, Норвегию, Катар, Тринидад и Тобаго.