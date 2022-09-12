МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Австрия сможет заполнить свои ПХГ на 80% к 1 ноября, сообщил канцлер страны Карл Нехаммер. Испания в августе удвоила закупки российского газа

Как отмечали в австрийском правительстве, газохранилища страны по состоянию на 10 сентября заполнены на 70,69%. По состоянию на минувшую субботу в бытовых хранилищах было в общей сложности 67,5 тераватт-часов природного газа, что соответствует более чем двум третям годового потребления газа в Австрии.

"Цифры показывают, что мы с каждым днем понемногу приближаемся к нашей цели – заполнить резервуары для хранения газа на 80% к ноябрю. Полные газохранилища также означают полную надежность снабжения домохозяйств и компаний предстоящей зимой. Заполненные резервуары являются одним из столпов нашего плана по большей энергетической независимости", — сказал Нехаммер, добавив, что Вена продолжит расширять использование возобновляемых источников энергии и в среднесрочной перспективе заключать новые партнерские отношения для закупок газа.