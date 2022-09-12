Запорожские власти заявили об обеспечении региона газом до 15 октября
Запорожские власти заявили, что газоснабжение региона восстановят до 15 октября
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Газоснабжение Запорожской области восстановят до начала отопительного сезона, к 15 октября, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире "Россия 24".
"В настоящий момент мы подключаем Бердянск, 15 сентября будет подключен Донбассгазом, весь восток нашей области будет с газом. Дальше труба будет прокладываться, и мы рассчитываем до 15 октября, до начала отопительного сезона труба будет закончена", — сказал он.
Газоснабжение Бердянска было нарушено из-за повреждений газовой инфраструктуры в марте. Позднее Украина отключила газоснабжение остальной освобожденной части области.
https://1prime.ru/gas/20220912/838088528.html
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