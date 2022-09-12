БЕРЛИН, 12 сен — ПРАЙМ. Закачку топлива в крупнейшее в ФРГ подземное газохранилище "Реден" не будут производить до 23 сентября включительно в связи с проведением плановых работ, говорится в в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства Германии. Цены на газ в Европе опустились ниже 2000 долларов за тысячу кубов

"Ремонтные работы на газохранилище в Редене будут проводиться до 24 сентября. Это плановая мера", — уточняется в сообщении регулятора.

Как отмечается, закачка топлива в другие ПХГ страны продолжается, общий уровень заполненности хранилищ в Германии достиг 87,95 процента. При этом заполненность хранилища в Редене находится на уровне 74,06%.