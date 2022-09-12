В Германии приостановят закачку газа в крупнейшее подземное хранилище
Закачку газа в крупнейшее хранилище ФРГ "Реден" приостановят до 24 сентября из-за плановых работ
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БЕРЛИН, 12 сен — ПРАЙМ. Закачку топлива в крупнейшее в ФРГ подземное газохранилище "Реден" не будут производить до 23 сентября включительно в связи с проведением плановых работ, говорится в в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства Германии.
"Ремонтные работы на газохранилище в Редене будут проводиться до 24 сентября. Это плановая мера", — уточняется в сообщении регулятора.
Как отмечается, закачка топлива в другие ПХГ страны продолжается, общий уровень заполненности хранилищ в Германии достиг 87,95 процента. При этом заполненность хранилища в Редене находится на уровне 74,06%.
https://1prime.ru/gas/20220912/838088988.html
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