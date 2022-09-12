МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Доходы от экспорта энергоносителей одного из мировых лидеров по экспорту газа — Норвегии — становятся "просто неприличными" на фоне глобального энергокризиса в странах Европы, пишет британский журнал The Economist. NYT: в Европе водворяется экономика военного времени

Как напоминает обозреватель издания, страны Евросоюза были вынуждены искать новые источники импорта газа на фоне надвигающегося энергетического кризиса и угрозы остаться без должных запасов энергоресурсов в преддверии отопительного периода.

"Сидящая на газовой трубе" в Северном море Норвегия предложила европейским потребителям поставки своего сырья. Теперь, отмечается в статье, доход Осло от экспорта нефти, газа и электроэнергии вырос в четыре раза: с 50 миллиардов долларов до 200 миллиардов долларов в год.

"По мере того, как кризис затягивается, суммы, текущие на север, стали неприличными", — обличает скандинавскую страну издание.

В свою очередь Норвегия объясняет цены на свое сырье условиями, продиктованными ей исключительно рынком. Но обозреватель в своем тексте намекает, что Евросоюз не намерен мириться с этой ситуацией. В частности, польский премьер Матеуш Моравецкий уже высказывал свое возмущение "больными ценами" на норвежский газ.

Однако Норвегия в этом году тоже столкнулась с энергокризисом. Он был вызван пересыханием водохранилищ из-за засухи в регионе. Возросшие цены на энергоносители отразились на металлургической промышленности и предприятиях, которые производят удобрения.