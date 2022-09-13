МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу во вторник утром сократились, в то время как "Северный поток-1" остается приостановленным. При этом поставки российского газа в Европу по другим направлениям остаются стабильными. Темпы закачки газа в европейские ПХГ выросли на фоне снижения цен на ресурс

Потоки газа из Германии в Польшу через компрессорную станцию "Мальнов" на немецкой границе в 06.00-07.00 по Гринвичу во вторник составили 4 607 791 киловатт-часов в час против примерно 5 600 000 киловатт-часов в час в понедельник, согласно данным оператора трубопровода Gascade.

Тем не менее сокращение поставок соответствует заявкам.

Поставки по "Северному потоку-1" во вторник не осуществляются. "Газпром" объявил о приостановке трубопровода на неопределенный срок.

При этом объемы поставок российского газа через Украину остаются стабильными.

Во вторник в "Газпроме" заявили, что поставки через территорию Украины в Европу остаются без изменений по сравнению с понедельником и составляют 42,4 млн кубических метров.

Заявки на поставки российского природного газа через пункт Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе во вторник почти не изменились по сравнению с понедельником, составив около 36,9 млн кубических метров. На это указывают данные оператора украинской газотранспортной системы.