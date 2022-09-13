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2022
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Шольц заявил, что Германия хорошо подготовлена к зиме
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Германия хорошо подготовлена к тому, чтобы пережить зиму, несмотря на ограничение поставок природного газа из России. Об этом заявил во вторник канцлер Олаф Шольц. Он отметил... ПРАЙМ, 13.09.2022
энергетика, новости, газ, германия, зима, энергетический кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Германия хорошо подготовлена к тому, чтобы пережить зиму, несмотря на ограничение поставок природного газа из России.
Об этом заявил во вторник канцлер Олаф Шольц.
Он отметил принимаемые для этого меры, включая увеличение срока службы двух атомных электростанций.
Запасы в немецких хранилищах газа сейчас больше, чем в прошлом году, и будут пополняться до зимы, говорится в тексте, подготовленном к выступлению Шольца на мероприятии по случаю Дня работодателя.