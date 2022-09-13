МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Германия хорошо подготовлена к тому, чтобы пережить зиму, несмотря на ограничение поставок природного газа из России.

Об этом заявил во вторник канцлер Олаф Шольц. СМИ: немецкие власти выделят помощь для энергокомпаний

Он отметил принимаемые для этого меры, включая увеличение срока службы двух атомных электростанций.

Запасы в немецких хранилищах газа сейчас больше, чем в прошлом году, и будут пополняться до зимы, говорится в тексте, подготовленном к выступлению Шольца на мероприятии по случаю Дня работодателя.