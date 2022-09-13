МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Европейская комиссия не будет ограничивать цены на газ из России, но вместо этого предложит дополнительный налог на прибыль энергокомпаний, сообщил Guardian, ссылаясь на проект документа. Европа в шоке: страны одна за одной предают ее ради российского газа

"Орган исполнительной власти ЕС отказывается от введения ограничения цен на российский газ, однако продвигает идею введения дополнительных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний", — пишет издание.

Запад ввел беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули в том числе энергетический сектор. Это привело к усугублению энергокризиса в Европе, росту цен на сырье и дефициту топлива.

Министры энергетики стран ЕС 9 сентября провели внеочередное заседание и обсудили дополнительные меры для сдерживания цен на энергоресурсы, в том числе возможность введения "потолка" цен на российский газ. Однако эта идея не получила широкой поддержки.

Вместе с тем министры финансов стран-членов G7 по итогам заседания 2 сентября согласились ввести лимит цен на российскую нефть.