БЕРЛИН, 13 сен — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что гордится тем, что страна сможет стать независимой от российского газа, в январе 2023 в ФРГ заработает новый терминал СПГ. Шольц заявил, что Германия хорошо подготовлена к зиме

"Мы размышляли над тем, как стать независимыми от импорта газа из России… Мы посмотрели, откуда еще поступает наш газ: из Норвегии, Нидерландов, и всех просили расширить их мощности… И мы думали о том, как обеспечить поставки сжиженного газа кораблями на северогерманское побережье, который затем по немецкому трубопроводу может быть закачен в газохранилища", — сказал канцлер в рамках Дня немецких работодателей.

По его словам, первый терминал по приему СПГ в Германии заработает в январе 2023 года, позже страна получит возможность импортировать СПГ "минимум" в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Любмина.

"И тогда мы будем в состоянии импортировать весь тот газ, который нам нужен, независимо от России. Кто бы мог подумать об этом, что эта страна сможет этого добиться за такое короткое время. Я очень горд этим", — добавил Шольц.