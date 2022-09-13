МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Национальный регулятор энергетического рынка Молдавии (НАРЭ) изменил во вторник расчетную формулу стоимости газа.

Конфорка газовой плиты

Европа откажется от лимита цен на российский газ, сообщили СМИ

Во вторник состоялось открытое онлайн-заседание совета директоров НАРЭ, где была утверждена новая методология определения цен на газ. Ранее глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан анонсировал в СМИ, что с 1 октября эта формула изменится. Так, 70% цены будет формироваться в зависимости от стоимости нефтепродуктов (газойля и мазута), а 30% — исходя из биржевых котировок.

"Учитывая существенные колебания закупочной цены на природный газ с резкой тенденцией к росту (беспрецедентная ситуация на рынке природного газа), поставщики природного газа, которые покупают природный газ у иностранных компаний, сталкиваются с дефицитом денежных средств, что может поставить под угрозу их платежеспособность. Предложенные поправки позволят оперативно вмешаться, чтобы адаптировать закупочные цены к текущим условиям рынка", — отметили в НАРЭ.

В ведомстве также отметили, что после изменения методологии расчета цена на газ для конечных потребителей может быть ниже текущей, которая достигла 1883 долларов за тысячу кубометров. В начале августа НАРЭ увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 лея до 23 леев за кубометр, включая НДС (курс доллара — 19,3 лея за доллар). НАРЭ исходило из средней закупочной цены в текущем году в 899 долларов за тысячу кубометров. При этом цена газа от "Газпрома" в августе составляла 1458,5 доллара.

В ноябре у Молдавии возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе АО "Молдовагаз" вновь столкнулось с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выражал опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

"Газпром" и "Молдовагаз" ранее продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" в соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал вице-премьер Андрей Спыну, установил формулу закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка в европейских странах. В Кишиневе полагали, что это позволит республике больше экономить, однако ситуация на рынке сильно изменилась, в итоге цена на газ для конечных потребителей в республике с прошлого года выросла почти вчетверо.