МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Национальный регулятор энергетического рынка Молдавии (НАРЭ) изменил во вторник расчетную формулу стоимости газа. Европа откажется от лимита цен на российский газ, сообщили СМИ

Во вторник состоялось открытое онлайн-заседание совета директоров НАРЭ, где была утверждена новая методология определения цен на газ. Ранее глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан анонсировал в СМИ, что с 1 октября эта формула изменится. Так, 70% цены будет формироваться в зависимости от стоимости нефтепродуктов (газойля и мазута), а 30% — исходя из биржевых котировок.

"Учитывая существенные колебания закупочной цены на природный газ с резкой тенденцией к росту (беспрецедентная ситуация на рынке природного газа), поставщики природного газа, которые покупают природный газ у иностранных компаний, сталкиваются с дефицитом денежных средств, что может поставить под угрозу их платежеспособность. Предложенные поправки позволят оперативно вмешаться, чтобы адаптировать закупочные цены к текущим условиям рынка", — отметили в НАРЭ.

В ведомстве также отметили, что после изменения методологии расчета цена на газ для конечных потребителей может быть ниже текущей, которая достигла 1883 долларов за тысячу кубометров. В начале августа НАРЭ увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 лея до 23 леев за кубометр, включая НДС (курс доллара — 19,3 лея за доллар). НАРЭ исходило из средней закупочной цены в текущем году в 899 долларов за тысячу кубометров. При этом цена газа от "Газпрома" в августе составляла 1458,5 доллара.

В ноябре у Молдавии возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе АО "Молдовагаз" вновь столкнулось с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выражал опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

"Газпром" и "Молдовагаз" ранее продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" в соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал вице-премьер Андрей Спыну, установил формулу закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка в европейских странах. В Кишиневе полагали, что это позволит республике больше экономить, однако ситуация на рынке сильно изменилась, в итоге цена на газ для конечных потребителей в республике с прошлого года выросла почти вчетверо.