МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ЕС продолжает обсуждение вопроса об ограничении цен на российский газ, сообщил РИА Новости источник в ЕС. Еврокомиссия подтвердила проведение внеочередного совета глав Минэнерго ЕС

"Ограничение цен на импорт российского газа в ЕС, скорее всего, не будет включено в пакет мер, о которых (ЕС)… объявит завтра… Однако обсуждения на данном этапе по этому вопросу в (Европейской) комиссии все еще продолжаются", — сказал источник.

Ранее о необходимости введения потолка цен на российский газ заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".

Внеочередная встреча министров энергетики из стран ЕС прошла 9 сентября на фоне роста цен на энергию в союзе. Еврокомиссия подготовила к этому заседанию документ, где обрисовала ряд экстренных и временных мер, которые могут быть примерены в ЕС для смягчения ситуации на рынке энергии. Среди них — введение потолка цен на российский трубопроводный газ, установление обязательной цели по сокращению потребления электричества в пиковые часы, лимит доходов для компаний, которые производят электричество с низкими затратами, поддержка ликвидности энергоснабжающих компаний.

В пятницу министры обсудили эти меры и теперь ждут от Еврокомиссии конкретных предложений. Не исключено, что они будут представлены во вторник. Министры энергетики ЕС и Европарламент должны будут обсудить и согласовать эти предложения, прежде чем они смогут стать обязательными для всего ЕС.