ПАРИЖ, 13 сен — ПРАЙМ. Россия готова экспортировать газ в Европейский Союз, если последний будет в этом заинтересован, завил пресс-секретарь российского посольства во Франции Александр Макогонов. Источник: ЕС может ограничить поставки российского газа в конце осени

"Спросите себя сами, спросите у европейских лидеров, хотят ли они российский газ? Мы готовы его поставлять", — заявил он телеканалу BFMTV, говоря об обеспечении Европы топливом этой зимой.

Макогонов подчеркнул, что сложности с прокачкой газа из России в ЕС связаны прежде всего с санкциями, которые затронули в том числе основные маршруты поставок. В качестве примера он привел газопровод "Ямал-Европа", который оказался под ограничениями Польши и теперь пустует. "Северный поток" приостановлен из-за технических проблем, "Северный поток – 2" так и не был запущен, несмотря на завершение его строительства, вспомнил пресс-секретарь.

Представитель посольства подчеркнул, что препятствия исходят со стороны Запада, а не России.

"Мы бы искренне хотели знать, хочет ли Европа получать наш газ?", — подчеркнул он.

Западные государства ввели санкции против России в связи с началом спецоперации на Украине. Ограничения затронули в том числе сферу энергетики. Так, Варшава запретила российскому "Газпрому" прокачивать газ через польский участок газопровода "Ямал-Европа". Кроме того, введенные меры привели к проблемам при ремонте оборудования для "Северного потока", который был приостановлен на неопределенный срок в связи с выходом из строя последней газовой турбины.

Обе магистрали служили основными маршрутами для поставок российского газа в Европу.