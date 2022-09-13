"Газпром" готовится к вводу четырех новых морских месторождений на шельфе
"Газпром" готовится к вводу четырех новых морских месторождений на арктическом шельфе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — ПРАЙМ. "Газпром" в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию четырех новых морских месторождения на российском арктическом шельфе, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин.
"В ближайшее время "Газпром" готовится ввести в эксплуатацию 4 новых морских месторождения с различными типами добычных промысловых объектов и суммарными геологическими запасами порядка 4 триллионов кубических метров", — сказал он на конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR-2022.
Как сообщалось, "Газпром", в частности, планирует завершить обустройство Киринского месторождения в 2022 году, а начать добычу на Южно-Киринском месторождении в 2023 году. Его запасы (по категории С1+С2) составляют 814,5 миллиарда кубометров газа, 130 миллионов тонн газового конденсата и 3,8 миллиона тонн нефти. Планируемая проектная мощность — 21 миллиард кубометров газа в год.
https://1prime.ru/gas/20220913/838102043.html
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