С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — ПРАЙМ. "Газпром" в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию четырех новых морских месторождения на российском арктическом шельфе, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин. Источник: ЕС может ограничить поставки российского газа в конце осени

"В ближайшее время "Газпром" готовится ввести в эксплуатацию 4 новых морских месторождения с различными типами добычных промысловых объектов и суммарными геологическими запасами порядка 4 триллионов кубических метров", — сказал он на конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR-2022.

Как сообщалось, "Газпром", в частности, планирует завершить обустройство Киринского месторождения в 2022 году, а начать добычу на Южно-Киринском месторождении в 2023 году. Его запасы (по категории С1+С2) составляют 814,5 миллиарда кубометров газа, 130 миллионов тонн газового конденсата и 3,8 миллиона тонн нефти. Планируемая проектная мощность — 21 миллиард кубометров газа в год.