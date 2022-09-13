БРЮССЕЛЬ, 13 сен — ПРАЙМ. ЕК в среду предложит ряд мер в сфере энергетики, лимит цен на закупки российского трубопроводного газа требует дополнительной проработки, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на пленарной сессии Европарламента. Источник: ЕС может ограничить поставки российского газа в конце осени

Симсон назвала меры, которые будут содержаться в предложении. Среди них установление обязательной для достижения цели по снижению потребления электричества в пиковые часы, лимиты на доходы компаний, производящих электроэнергию с низкими затратами, взносы от нефтяных, газовых и угольных компаний, которые также получают "огромные неожиданные прибыли" на фоне высоких цен, рассказала она.

"Это основные идеи, над которыми мы работаем… Мы продолжим оценивать, могут или нет другие меры снизить цены, гарантируя поставки. При том, что ограничение цены на импорт российского трубопроводного газа могло бы способствовать дальнейшему решению текущих манипуляций с предложением и ценами, необходимо больше работы для оценки возможного негативного влияния на некоторые страны-члены", — добавила еврокомиссар.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.