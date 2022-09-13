РИМ, 13 сен — ПРАЙМ. Италия намерена удвоить добычу собственного природного газа к 2023 году, доведя ее до 7-8 миллиардов кубометров в год, сообщила газета la Repubblica. Источник: ЕС продолжает обсуждать вопрос о лимите цен на российский газ

Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани в этой связи заявил, что на следующей неделе представит законодательный документ, который откроет возможность увеличить добычу на существующих месторождениях. При этом министр заверил, что эта мера не коснется Северной Адриатики – региона, где, в частности. расположены Венеция и Триест.

"Необходимо разрешить добычу небольшого, но значительного количества газа, четыре-пять миллиардов кубометров из существующих месторождений, чтобы увеличить автономность Италии и позволить добывающим компаниям восполнить усилия, которые они совершат, давая нашим фирмам газ по сниженной цене", — заявил он Radio 24, говоря о том, как правительство намерено обеспечить компании газом по более доступным тарифам.

La Repubblica отмечает, что увеличение собственной добычи позволит Италии покрыть в общей сложности 5% от требуемого ежегодно объема топлива. Главным кандидатами называются центральный и южные районы Адриатического моря и Тунисский (он же Сицилийский) пролив.

Согласно последним данным ассоциации Assorisorse, занимающейся вопросами природных энергоресурсов, запасы газа на итальянской территории составляют 112 миллиардов кубометров в год.

Объем потребления общенационального газа в Италии за 2021 год составил 76 миллиардов кубометров. После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. К сентябрю доля поставок российского газа снижена с 40% до 18%, а с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок газа из РФ во втором полугодии 2024 года.